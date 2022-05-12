fbpx
الرياضة

مولر يجدد لميونيخ

منذ دقيقة واحدة
جدد توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، عقده، إلى غاية 2024، إذ من المنتظر أن يعتزل بعد ذلك. ورفض مولر الرحيل عن بايرن، بعدما قضى مسيرته كاملة، التي انطلقت في 2008، إذ لعب للفريق الثاني قبل أن ينتقل للعب للفريق الأول بعدما خطف الأنظار. ويعتبر مولر من أساطير بايرن، إذ كانأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة