الرياضة
مولر يجدد لميونيخ
جدد توماس مولر، نجم بايرن ميونيخ، عقده، إلى غاية 2024، إذ من المنتظر أن يعتزل بعد ذلك. ورفض مولر الرحيل عن بايرن، بعدما قضى مسيرته كاملة، التي انطلقت في 2008، إذ لعب للفريق الثاني قبل أن ينتقل للعب للفريق الأول بعدما خطف الأنظار. ويعتبر مولر من أساطير بايرن، إذ كانأكمل القراءة »
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