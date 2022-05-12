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دي معاك هادي
أنابيك تروج الكثير من الشائعات حول الفرص التي تقدمها، الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ما يدفع كثيرين إلى عدم الاستفادة من العروض الممتازة التي تقدمها للشباب العاطل، إذ أن التجاوزات التي تقوم بها الشركات، يتم إلصاقها بالوكالة من أجل النيل من سمعتها، في وقت تقدم فيه خدمات كبيرة ومهمة للشباب.أكمل القراءة »
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