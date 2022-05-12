الرياضة
صراع محتدم على تشاوميني
اشتد الصراع بين ليفربول وريال مدريد، على الدولي الفرنسي أوريليان تشاوميني، البالغ من العمر 22 سنة، ولاعب موناكو. ورغم دخول فرق كثيرة في الصراع على انتدابه، مثل مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وبرشلونة، غير أن الكلمة الأخيرة كانت لريال مدريد وليفربول، اللذين قبلا بشروط اللاعب وموناكو معا، وتبقى فقط اختياره النهائي.أكمل القراءة »
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