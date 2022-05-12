حوادث
عملاء سريون يطاردون مغاربة مسلحين
فرق أمنية إسبانية تداهم مخازن سرية وتعتقل عددا كبيرا من أفراد العصابات المنظمة داهم عملاء سريون إسبان وفرق أمنية خاصة، نهاية الأسبوع الماضي، حي “برينسيبي” بسبتة المحتلة، بحثا عن أسلحة نارية يشتبه أنها في ملكية مغاربة مسؤولين عن مواجهات دامية شهدتها المدينة. وأسفرت الإجراءات، التي نفذتها عناصر وحدة مكافحة الجريمةأكمل القراءة »
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