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حوادث

عملاء‭ ‬سريون‭ ‬يطاردون‭ ‬مغاربة‭ ‬مسلحين

منذ 6 دقائق
اعتقالات‭ ‬طالت‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬المشتبه‭ ‬فيهم‭  (‬أرشيف‭)‬
فرق‭ ‬أمنية‭ ‬إسبانية‭ ‬تداهم‭ ‬مخازن‭ ‬سرية‭ ‬وتعتقل‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬العصابات‭ ‬المنظمة داهم‭ ‬عملاء‭ ‬سريون‭ ‬إسبان‭ ‬وفرق‭ ‬أمنية‭ ‬خاصة،‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬حي‭ “‬برينسيبي‭” ‬بسبتة‭ ‬المحتلة،‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية‭ ‬يشتبه‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬ملكية‭ ‬مغاربة‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬مواجهات‭ ‬دامية‭ ‬شهدتها‭ ‬المدينة‭.‬ وأسفرت‭ ‬الإجراءات،‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬عناصر‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬الجريمة‭أكمل القراءة »


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