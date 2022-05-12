الرياضة
قميص البايرن يثير الإعجاب
أثار قميص بايرن ميونيخ الألماني الجديد، إعجاب متابعي الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بات أكثر الأقمصة متابعة في الفترة الأخيرة. وقدم بايرن قميصه الجديد على «فيسبوك» و»إنستغرام» و»تويتر» ووضعه في متاجره للبيع في كل أنحاء العالم، متوقعا أن تسجل المبيعات ارتفاعا كبيرا، مقارنة بالنسوات الماضية. ويعتبر بايرن، بطل «البوندسليغا»أكمل القراءة »
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