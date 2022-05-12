الرياضة
أرتيتا باق في أرسنال
جدد الإسباني ميكيل أرتيتا، عقده مدربا لأرسنال، إلى غاية 2025. وارتأت إدارة الفريق اللندني، أن تمنح لأرتيتا عقدا جديدا، معتبرة النتائج التي حققها بالجيدة، رغم خسارته لمباريات كثيرة، لكنه بات أقرب لضمان مكان في عصبة أبطال أوربا، التي غاب عنها أرسنال في السنوات القليلة الماضية، بسبب سوء النتائج. وسجل الفريقأكمل القراءة »
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