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القرعة الأمريكية… ملاذ المتذمرين
الآلاف حالفهم الحظ وآخرون صدموا بالنتيجة وموسم زواج قبل الالتحاق بأرض الفرص انتظر آلاف المغاربة منذ أشهر لحظة الإعلان عن نتائج القرعة الأمريكية، التي تصدر في النصف الأول من ماي كل سنة، والتي تعتبر ملاذا للقانطين، خاصة الشباب العاطل أو الراغبين في استبدال مهنتهم وبلدهم، إذ أن الفوز بالقرعةأكمل القراءة »
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