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القرعة‭ ‬الأمريكية‭… ‬ملاذ‭ ‬المتذمرين

منذ دقيقة واحدة
القرعة‭ ‬فرصة‭ ‬العمر‭ ‬للكثير‭ ‬من‭ ‬الشباب‭  (‬خاص‭)‬
الآلاف‭ ‬حالفهم‭ ‬الحظ‭ ‬وآخرون‭ ‬صدموا‭ ‬بالنتيجة‭ ‬وموسم‭ ‬زواج‭ ‬قبل‭ ‬الالتحاق‭ ‬بأرض‭ ‬الفرص‭ ‬ انتظر‭ ‬آلاف‭ ‬المغاربة‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬لحظة‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬نتائج‭ ‬القرعة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬في‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬ماي‭ ‬كل‭ ‬سنة،‭ ‬والتي‭ ‬تعتبر‭ ‬ملاذا‭ ‬للقانطين،‭ ‬خاصة‭ ‬الشباب‭ ‬العاطل‭ ‬أو‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬استبدال‭ ‬مهنتهم‭ ‬وبلدهم،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬بالقرعة‭أكمل القراءة »


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