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طبر في “الحب بتفاصيله” تشارك الفنانة مادلين طبر ضيفة شرف ضمن أحداث فيلم “الحب بتفاصيله” بطولة الفنان محمد نور وملك قورة وإخراج محمد حمدي. وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رومانسي حول رامز الشاب الثري، الذي يعود لمصر بعد وفاة والده ويصبح فجأة مسؤولا عن أخيه غير الشقيق ولا يستطيعأكمل القراءة »
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