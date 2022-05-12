الرياضة
السوالم يفرج عن مستحقات لاعبيه
توصل لاعبو شباب السوالم الرياضي لكرة القدم، بجميع مستحقاتهم المالية، خاصة الرواتب الشهرية، ومنح الفوز والتعادل في مباريات بطولة القسم الأول. وتم صرف هذه المستحقات لرفع معنويات اللاعبين، وتحضيرهم لمباراة الفتح الرياضي، التي تجرى غدا (الجمعة)، بملعب مولاي الحسن بالرباط، من أجل العودة بنتيجة إيجابية، وحسم البقاء في بطولة القسمأكمل القراءة »
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