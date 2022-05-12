اذاعة وتلفزيون
“وعد إبليس” في “شاهد Vip”
أعلنت منصة “شاهد Vip” عن عرضها مسلسل “وعد إبليس” لعمرو يوسف خلال الفترة المقبلة، وهو عمل من نوعية أعمال الرعب والإثارة. وتشارك في بطولة “وعد إبليس” عائشة بن أحمد وفتحي عبدالوهاب ومحمد إبراهيم يسري ومراد مكرم ومريم الخشت وأحمد الرافعي، أما ضيوف الشرف فقد وقع الاختيار على نيللي كريم ورزانأكمل القراءة »
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