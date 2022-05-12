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حوادث

درك‭ ‬بنسليمان‭ ‬يحجز‭ ‬مخدرات‭

منذ دقيقتين
العملية‭ ‬أسفرت‭ ‬ايضا‭ ‬عن‭ ‬حجز‭ ‬سيارتين‭  (‬أرشيف‭)‬
 فككت‭ ‬عناصر‭ ‬المركز‭ ‬القضائي‭ ‬للدرك‭ ‬بسرية‭ ‬بنسليمان‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬دوار‭ ‬المناصرة‭ ‬بالجماعة‭ ‬الترابية‭ ‬مليلة‭ ‬التابعة‭ ‬للنفوذ‭ ‬الترابي‭ ‬لإقليم‭ ‬بنسليمان،‭ ‬معملا‭ ‬سريا‭ ‬لتقطير‭ ‬وصنع‭ ‬مسكر‭ ‬ماء‭ ‬الحياة‭ (‬الماحيا‭) ‬خلال‭ ‬حملة‭ ‬أمنية‭ ‬مفاجئة‭.‬ وأوردت‭ ‬مصادر‭ ‬عليمة‭ “‬للصباح‭”‬،‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬اسفرت‭ ‬عن‭ ‬حجز‭ ‬كمية‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬مسكر‭ ‬ماء‭ ‬الحياة‭ ‬والمواد‭ ‬الأولية‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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