حوادث
درك بنسليمان يحجز مخدرات
فككت عناصر المركز القضائي للدرك بسرية بنسليمان الاثنين الماضي، على مستوى دوار المناصرة بالجماعة الترابية مليلة التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بنسليمان، معملا سريا لتقطير وصنع مسكر ماء الحياة (الماحيا) خلال حملة أمنية مفاجئة. وأوردت مصادر عليمة “للصباح”، ان العملية اسفرت عن حجز كمية مهمة من مسكر ماء الحياة والمواد الأوليةأكمل القراءة »
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