ملف الصباح
العمري…”دسم” الخطاب الدعوي
لم تكن فرقعة “الشيخة” التي أطلقها ياسين العمري في بداية رمضان، السطر الأول في حكاية “شيخ” يعرف من أين يؤكل كتف التواصل الدعوي الديني، بل تتويجا لمسار انطلق منذ سنوات، انتقل فيه هذا “الدكالي” المولد، من فضاء المسجد المغلق والمحدود، إلى رحابة “السوشل ميديا” بكل إغراءاتها الرمزية والمادية والمعنوية. قبلأكمل القراءة »
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