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انتحال صفة للسطو على دعم الدولة

منذ 5 دقائق
تجري وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تحقيقا بشأن إخطار عاجل توصلت به مصالحها، بخصوص خروقات همت مقتضيات ظهير الحريات العامة 1958، المنظم للجمعيات، وقانون الرياضة والتربية البدنية 30.09، من قبل جمعية متعددة الأنشطة انتحل أصحابها صفة جمعية منحلة لتحصيل دعم بقيمة 200 مليون من ميزانية مجلس جماعي بخريبكة. وعمدأكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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