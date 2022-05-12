الأولى
التحقيق في المضاربة بالمنتجات الفلاحية
تضاعف أسعارها خمس مرات والوسطاء يهزمون الفلاحين الصغار وضعت فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، فوق مكتب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، طلبا من أجل تشكيل مهمة استطلاعية نيابية حول شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، وذلك بهدف معرفة حدود انتشار فساد شبكات تقوم بالتسويق والتوزيع. وربطت مكونات الأغلبيةأكمل القراءة »
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