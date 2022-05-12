خاص
طلبة الطب لا يؤمنون غذاءهم
تقرير: 63.7 في المائة يستغنون عن وجباتهم بسبب هزالة ميزانيتهم في وقت يسير فيه المغرب نحو إقرار أكبر مشروع اجتماعي في تاريخه المعاصر، (مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة)، ما زال الطلبة الأطباء، بمختلف مراحل التكوين، يعانون مشاكل مالية واجتماعية حادة، إلى درجة أن ثلثي هؤلاء لا يستطيعون توفير غذائهم اليومي، ويضطرونأكمل القراءة »
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