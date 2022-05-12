مجتمع
تأشيرة “شينغن” تؤرق السائقين الدوليين
طالبت الجامعة المغربية للنقل الدولي للمسافرين بعض دول الاتحاد الأوربي بمنح التأشيرة للسائقين الدوليين، حتى يتسنى لهم القيام بعملهم بعد فتح الحدود بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي. وقالت الجامعة المغربية إنها «رحبت بفتح الحدود التي جاءت بفضل السياسة الرشيدة لجلالة الملك، والتي ستمكن أبناء الجالية من العودة إلى بلدهم، وكذاأكمل القراءة »
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