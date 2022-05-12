الصباح الفني
بنعبـد السـلام… صاحـب “القفشـات”
لم يدرس في دار الحديث الحسنية ولا تعلم قواعد الفقه وبدأ حياته نجارا لا أحد ينكر أن الداعية رضوان بنعبد السلام، بلكنته الشمالية، وطريقته في الحديث، استقطب مئات الآلاف من المستمعين لاستعانته بالدعابة وهو يخطب في الناس في حفلات الأعراس، وفي الفضاءات العمومية، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وبدا الرجل واثقاأكمل القراءة »
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