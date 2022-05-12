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مجتمع

انتقائية في غرامات شركات النظافة

منذ 3 دقائق
تحظى شركات مخصصة في جمع النفايات بحماية خاصة من قبل نافذين في المديرية العامة للجماعات المحلية لأسباب لم تعد خافية على أحد، فيما تعاني أخرى “تسلط” مسؤولين لم تطلهم بعد أيادي الردع والتأديب. ورغم تورط الشركات المحظوظة والصديقة في خروقات فاضحة، وعدم احترامها لما ورد في دفتر التحملات، فإن لاأكمل القراءة »


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