ملف الصباح
النهاري… شيخ الدعاة
يعد الشيخ عبد الله النهاري من أبرز الدعاة المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحدثا مطلوبا لدى الكثير من المغاربة والأجانب، سواء في ندوات علمية أو دينية لجمعيات ومؤسسات، تعنى بالمواضيع التي لها علاقة بالدين الإسلامي. ويملك الشيخ النهاري قاعدة جماهيرية كبيرة، إذ يفوق عدد متابعيه في منصات التواصل الاجتماعي مليونأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا