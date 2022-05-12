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ملف الصباح

النهاري… شيخ الدعاة

منذ 11 دقيقة
يعد الشيخ عبد الله النهاري من أبرز الدعاة المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومحدثا مطلوبا لدى الكثير من المغاربة والأجانب، سواء في ندوات علمية أو دينية لجمعيات ومؤسسات، تعنى بالمواضيع التي لها علاقة بالدين الإسلامي. ويملك الشيخ النهاري قاعدة جماهيرية كبيرة، إذ يفوق عدد متابعيه في منصات التواصل الاجتماعي مليونأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة


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