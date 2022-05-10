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أســــــرة

الأرق… الاضطراب المزعج

منذ 16 ثانية
Sleepless woman suffering from insomnia, sleep apnea or stress. Tired and exhausted lady. Headache or migraine. Awake in the middle of the night. Frustrated person with problem. Alarm clock with time.
النوع المزمن منه يحرم الشخص من النوم لأزيد من ثلاثة أشهر يعاني كثير من الأشخاص الأرق أو صعوبة النوم المتواصل ساعات طويلة، كما يعتبر من بين المشاكل الأكثر شيوعا، والتي تكون لها تأثيرات متعددة سواء على الأداء في العمل أو الدراسة. وتختلف الإصابة بالأرق من حالة إلى أخرى، نتيجة اختلافأكمل القراءة »


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منذ 16 ثانية
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