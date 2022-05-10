أســــــرة
الأرق… الاضطراب المزعج
النوع المزمن منه يحرم الشخص من النوم لأزيد من ثلاثة أشهر يعاني كثير من الأشخاص الأرق أو صعوبة النوم المتواصل ساعات طويلة، كما يعتبر من بين المشاكل الأكثر شيوعا، والتي تكون لها تأثيرات متعددة سواء على الأداء في العمل أو الدراسة. وتختلف الإصابة بالأرق من حالة إلى أخرى، نتيجة اختلافأكمل القراءة »
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