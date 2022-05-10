الرياضة
الفايد: نريد الازدواجية
«إلترا هيركوليس» يصنع الحدث ودعم خاص للفريق قال بلال الفايد، مدرب اتحاد طنجة، إن تحقيق اللقب جاء نتيجة عمل جبار ومجهود كبير للفريق منذ بداية الموسم، مضيفا أن المكتب المسير عقد عزمه على إعادة الفريق إلى “البوديوم” من خلال التعزيزات التي اقدم عليها على مستوى التركيبة البشرية، رغم الإكراهات المالية”.أكمل القراءة »
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