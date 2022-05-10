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الرياضة

سلة طنجة بطلة للكأس للمرة الثانية

منذ 8 ثواني
مسار مثير للفريق قبل فوزه على الفتح في النهائي والكوكب يتوج بلقب الإناث أحرز اتحاد طنجة لكرة السلة لقب كأس العرش، بفوزه في المباراة النهائية على الفتح الرياضي بحصة 75 مقابل 63، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بالقاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي محمد الخامس بالبيضاء. وأحدث اتحاد طنجةأكمل القراءة »


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منذ 8 ثواني
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