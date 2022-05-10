الرياضة
احتجاجات على التحكيم في مباراة خريبكة والفتح
طرد الوراد أغضب الخريبكيين أثارت قرارات الحكم نور الدين الجعفري، احتجاج مكونات أولمبيك خريبكة، خلال المباراة التي جمعت الفريق بالفتح الرياضي، أول أمس (الأحد)، بملعب الفوسفاط، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. وطرد الحكم عبد الصمد وراد مدرب أولمبيك خريبكة، الذي لم يستسغ عدم الإعلانأكمل القراءة »
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