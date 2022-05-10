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أسواق

أفلام‭ ‬جديدة ‭”‬على‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات

منذ 8 ثواني
مكنت‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات‭”‬،‭ ‬المسافرين‭ ‬عبر‭ ‬طائراتها،‭ ‬من‭ ‬الاستمتاع‭  ‬بفيلم‭”‬كودا‭” ‬الذي‭ ‬نال‭ “‬أوسكار‭” ‬أفضل‭ ‬فيلم‭ ‬روائي‭ ‬طويل،‭ ‬وفيلم‭ “‬الملك‭ ‬ريتشارد‭”‬،‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬ويل‭ ‬سميث،‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬الأفلام‭ ‬الجديدة‭ ‬الأخرى‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬نظام‭ “‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬للمعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والترفيه‭ ‬الجوي‭” ‬ice،‭ ‬الذي‭ ‬يوفر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4500‭ ‬قناة‭ ‬منوعة‭ ‬حسب‭ ‬الطلب،‭ ‬تعرض‭ ‬الأفلام‭ ‬والمسلسلات‭أكمل القراءة »


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منذ 8 ثواني
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