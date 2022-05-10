أسواق
أفلام جديدة ”على “طيران الإمارات
مكنت “طيران الإمارات”، المسافرين عبر طائراتها، من الاستمتاع بفيلم”كودا” الذي نال “أوسكار” أفضل فيلم روائي طويل، وفيلم “الملك ريتشارد”، من بطولة ويل سميث، وغيرهما من الأفلام الجديدة الأخرى المتوفرة على نظام “طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي” ice، الذي يوفر أكثر من 4500 قناة منوعة حسب الطلب، تعرض الأفلام والمسلسلاتأكمل القراءة »
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