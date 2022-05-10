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وطنية

عمال في ورطة عرقلة مشاريع ملكية

منذ 18 ثانية
فشلوا في السهر على إتمامها وقرارات تأديب في انتظارهم يشن نشطاء وفاعلون جمعويون هجوما كاسحا على منتخبين «كبار»، ومعهم بعض العمال، الذين فشلوا في السهر على إتمام مشاريع ملكية، وتنزيلها في الزمن المحدد. ولم يحترم مسؤولون المدة الزمنية، الملتزم بها أمام جلالة الملك، من أجل إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي لتنميةأكمل القراءة »


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منذ 18 ثانية
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