وطنية
عمال في ورطة عرقلة مشاريع ملكية
فشلوا في السهر على إتمامها وقرارات تأديب في انتظارهم يشن نشطاء وفاعلون جمعويون هجوما كاسحا على منتخبين «كبار»، ومعهم بعض العمال، الذين فشلوا في السهر على إتمام مشاريع ملكية، وتنزيلها في الزمن المحدد. ولم يحترم مسؤولون المدة الزمنية، الملتزم بها أمام جلالة الملك، من أجل إنجاز مشاريع المخطط الإستراتيجي لتنميةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا