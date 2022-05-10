الرياضة
بركان يخسر جولة أمام مازيمبي
احتج على الحكم وإيبينغي يثق في التعويض خلال الإياب انهزم نهضة بركان أمام مضيفه مازيمبي بهدف لصفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أول أمس (الأحد)، بملعب 11 نونبر بلومومباشي، ضمن ذهاب نصف نهــائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وسجل الهدف في الوقت بدل الضائع من المباراة، بواسطة اللاعب باكاتا،أكمل القراءة »
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