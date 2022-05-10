fbpx
الرياضة

حارث يعود لـ “البوندسليغا”

منذ 10 ثواني
ضمن الدولي المغربي أمين حارث، العودة للدوري الألماني «البوندسليغا»، بعدما حقق فريقه شالك الصعود، نهاية الأسبوع الماضي، بعد موسم واحد من السقوط للقسم الثاني. ويلعب حارث مع مارسيليا معارا من شالك، إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، إذ عبر عن فرحته بصعود فريقه الألماني، بعد الفوز بثلاثة أهداف لاثنين على سانتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 10 ثواني
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة