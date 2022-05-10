الرياضة
حارث يعود لـ “البوندسليغا”
ضمن الدولي المغربي أمين حارث، العودة للدوري الألماني «البوندسليغا»، بعدما حقق فريقه شالك الصعود، نهاية الأسبوع الماضي، بعد موسم واحد من السقوط للقسم الثاني. ويلعب حارث مع مارسيليا معارا من شالك، إلى نهاية الموسم الرياضي الجاري، إذ عبر عن فرحته بصعود فريقه الألماني، بعد الفوز بثلاثة أهداف لاثنين على سانتأكمل القراءة »
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