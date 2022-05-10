الرياضة
المحمدية يوقف صحوة الحسنية بأكادير
فاخر اشتكى الحرارة وإصابة ناسيك والسكتيوي: هزمنا أنفسنا فاز شباب المحمدية خارج ميدانه على حسنية أكادير بهدف لصفر، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الأحد)، بملعب أدرار لحساب الدورة 23من البطولة الاحترافية في قسمها الأول. وسجل هدف شباب المحمدية اللاعب محمد بولكسوت في الشوط الأول، ليرفع الفريق رصيده من النقاطأكمل القراءة »
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