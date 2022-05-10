الرياضة
السوالم يواصل نزيف النقاط
أرغم على التعادل أمام مولودية وجدة في ثاني مباراة لعبوب واصل شباب السوالم نزيف النقاط، عندما أرغم على التعادل أمام مولودية وجدة، دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. وتميزت المواجهة بالحيطة والحذر من الطرفين، وبمحاولات قليلة منأكمل القراءة »
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