fbpx
الرياضة

السوالم يواصل نزيف النقاط

منذ 8 ثواني
أرغم على التعادل أمام مولودية وجدة في ثاني مباراة لعبوب واصل شباب السوالم نزيف النقاط، عندما أرغم على التعادل أمام مولودية وجدة، دون أهداف، خلال المباراة التي جمعتهما أول أمس (الأحد)، بالملعب البلدي ببرشيد، لحساب الدورة 23 من بطولة القسم الأول. وتميزت المواجهة بالحيطة والحذر من الطرفين، وبمحاولات قليلة منأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 ثواني
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة