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الصباح السياسي

البرلمان… النجاعة الغائبة

منذ 5 دقائق
ضعف النخب البرلمانية وتغول الأغلبية يفقدان المؤسسة دورها في التشريع والمحاسبة يسجل المتتبعون للشأن البرلماني ضعف الأدوار التشريعية والرقابية للبرلمان، رغم الصلاحيات الواسعة التي منحها له المشرع، وهي الوضعية التي تعمقت أكثر خلال هذه الولاية، بسبب نوعية النخب التي أفرزتها انتخابات ثامن شتنبر، وطبيعة التحالف الحكومي، وتشتت المعارضة بمختلف مكوناتهاأكمل القراءة »


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