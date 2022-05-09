حوادث
مصرع طفلة جرفتها مياه واد
عثر صباح الأربعاء الماضي على طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، في مجرى «وادي المالح» نواحي إمزورن جثة هامدة، بعدما جرفتها السيول الناجمة عن الأمطار القوية التي تهاطلت الثلاثاء الماضي على المنطقة. وكانت الهالكة التي تقطن ب «حي بركم 2 « بالمدينة ذاتها، موضوع بحث بعدما اختفت الثلاثاء الماضي بحيأكمل القراءة »
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