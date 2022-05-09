حوادث
تفكيك عصابة لترويج خمور
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، أخيرا، من إيقاف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و31 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في بيع المشروبات الكحولية بدون رخصة وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض سلامة الأشخاص للخطر. وجرى إيقاف المشتبه فيهمأكمل القراءة »
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