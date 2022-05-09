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الصباح السياسي

امتحان مساءلة تنزيل الالتزامات

منذ 10 دقائق
مطالب برلمانية بضرورة الإسراع في ترجمة المشاريع الواردة في البرنامج الحكومي إلى تشريعات تواجه الحكومة في مستهل الدورة التشريعية الحالية مطالب من فرق المعارضة، مفادها أن المشاريع والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي تتطلب ترجمتها عبر التشريع، وضع خارطة طريق تجسد مرجعية للتعرف على منهجية العمل وأجرأة البرنامج، مع أنه ليسأكمل القراءة »


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منذ 10 دقائق
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