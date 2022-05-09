حوادث
مختل يقتل نزيلا بمستشفى آسفي
ارتكب نزيل يرجح أنه يعاني اضطرابات نفسية وعقلية، أخيرا، جريمة قتل في حق شخص آخر يعاني الأعراض نفسها، داخل قسم الأمراض العقلية والنفسية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بآسفي. واستنادا إلى إفادة مصدر مطلع ل “الصباح”، فإن المتهم عمد إلى خنق الضحية إلى أن لفظ أنفاسه، وجلس بالقرب منه، يصيح بأعلىأكمل القراءة »
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