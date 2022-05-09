حوادث
العدالة تنصف أستاذا بخنيفرة
قضت ببراءته من تهمة اغتصاب طفلة بعد قضائه ستة أشهر في الحبس الاحتياطي قضت محكمة الاستئناف ببني ملال، ببراءة أستاذ من تهمة اغتصاب، وصدرت أوامر بإطلاق سراحه من السجن المحلي لبني ملال، بعدما قضى فيه مدة 6 أشهر في إطار الاعتقال الاحتياطي. ووجهت للأستاذ المشتبه فيه تهمة اغتصاب طفلة عمرهاأكمل القراءة »
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