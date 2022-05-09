الصباح السياسي
العضراوي: البرلمان لا يترجم إرادة الشعب
الباحث في العلوم السياسية أكد أن المشرع أعطى للمؤسسة التشريعية سلطة الرقابة أكد ميلود العضراوي، الباحث في العلوم السياسية أن أسئلة الدور المؤسساتي للبرلمان ووظائفه الدستورية لا تلقى جوابا شافيا، ولا مقنعا من خلال النشاط الاستشاري والنيابي الذي يتفاعل تحت قبة البرلمان. وأوضح العضراوي في حديث مع “الصباح” أن هناكأكمل القراءة »
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