الصباح السياسي
لجان الاستطلاع متعثرة والمراقبة المالية نائمة
المعارضة تتهم الحكومة بتحويل البرلمان إلى ملحقة تابعة لها والهيمنة على التشريع انتعشت ظاهرة إحداث لجان استطلاع برلمانية في الولاية التشريعية السابقة 2016، لسهولة عملها، وعوضت بذلك لجان تقصي الحقائق التي تتطلب النصاب القانوني في التصويت على إنشائها، ووقتا أطول لإنجاز المهمة والخروج بنتائج. ورغم ذلك، استطاعت بعض اللجان البرلمانيةأكمل القراءة »
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