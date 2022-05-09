مجتمع
استغلال “مشبوه” لـ264 هكتارا بمديونة
جماعة البيضاء تتداول رسمين عقاريين ومساحتين مختلفتين لتشييد وحدة للفرز والتثمين أربكت وثيقة «رسمية» توصل بها أعضاء لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بمجلس البيضاء المعطيات حول اقتناء رسم عقاري تفوق مساحته 260 هكتارا بإقليم مديونة، يخصص لتشييد وحدة لتثمين ومعالجة الأزبال المنزلية والمشابهة لها غير بعيد عن المطرح الحالي. وتضمنتأكمل القراءة »
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