حوادث
فرقة لمكافحة العصابات بالجديدة
أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني، أخيرا، فرقة جديدة لمكافحة العصابات والتابعة للمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي للجديدة، في سياق الجهود المبذولة لمواكبة التطورات المتسارعة التي تعرفها الأساليب الإجرامية المستجدة. ويأتي إحداث هذه الفرقة الأمنية في إطار مواصلة لمسار تنزيل مخطط العمل الرامي إلى تعزيز التغطية الأمنية على الصعيد الوطني،أكمل القراءة »
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