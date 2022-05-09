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حوادث

تفكيك عصابة سرقة الأسلاك

منذ 5 دقائق
فيديو فضح عملياتها ومداهمة مستودعين بليساسفة مكنت من حجز كميات من المسروقات فكت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، أخيرا، لغز عمليات سرقة استهدفت الأسلاك الهاتفية والكهربائية والأغطية الحديدية التابعة لها بالشارع العام، بعدد من أحياء ومناطق العاصمة الاقتصادية، بعدما أطاحت بعصابة إجرامية خطيرة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأوليةأكمل القراءة »


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