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مجتمع

شراكة جماعية للتعاضد الصحي

منذ 13 دقيقة
وقع رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، سبع اتفاقيات شراكة نهاية الأسبوع الماضي مع ميلود معصيد، رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية ورؤساء ست تعاضديات أخرى تابعة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبحضور عدد من ممثليها، ويتعلق الأمر بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وتعاضدية الجمارك والضرائب غير المباشرة والجمعية الأخويةأكمل القراءة »


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منذ 13 دقيقة
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