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خاص

الصحة “عيانة” في حكومتي “بيجيدي”

منذ 6 دقائق
الوسيط يرصد تفاوتا مجاليا وضعفا في الميزانية وقلة الموارد البشرية وأزمة حكامة في التدبير أعد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرا حول رصد وتقييم السياسة الصحية خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، برئاسة كل من عبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني. وحرص معدو التقرير على تشخيصأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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