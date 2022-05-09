مجتمع
التهاب كبدي غامض يهدد الأطفال
أعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء الماضي، التوصل بتبليغات عن إصابات جديدة بفيروس الالتهاب الكبدي الحاد الغامض، الذي يصيب الأطفال، والتي وصلت إلى 230 بلاغا (إلى حدود كتابة هذه السطور)، من 20 دولة عبر العالم، لكن أغلبها سجل في البلدان الأوربية، وعلى رأسها بريطانيا. المرض، الذي خلف عددا من الضحايا منأكمل القراءة »
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