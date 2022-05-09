حوادث
تسريح برلماني اتحادي بكفالة
قاضي التحقيق بفاس سرحه و7 متهمين وأخر التحقيق تفصيليا معه إلى يونيو المقبل سرح قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلف بالجرائم المالية باستئنافية فاس، في ساعة مبكرة، صباح أالجمعة الماضي، البرلماني الاتحادي (م.أ)، مقابل 25 مليون سنتيم كفالة، على خلفية اختلالات مالية وإدارية في تسيير الجماعة القروية إغزانن بإقليم الناظور التيأكمل القراءة »
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