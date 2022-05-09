الصباح السياسي
الحكامة البرلمانية غائبة
جلسات أسئلة باهتة وضعف في مراقبة الحكومة وكسل في التشريع لم تعد المؤسسة التشريعية تنتج النخب البرلمانية القادرة على جلد الحكومة، والرفع من منسوب التشريع، وإحراج الوزراء بأسئلة تلامس المشاكل الحقيقية، ورفع صوت المقهورين عاليا تحت قبة البرلمان. ويظهر من خلال جلسة الأسئلة الشفوية، وهي آلية من آليات مراقبة الحكومة،أكمل القراءة »
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