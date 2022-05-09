الصباح السياسي
جزولي: المساندة تدخل في مجال التغول
الخبير في الحكامة أكد أن دور البرلماني هو مراقبة الحكومة أكد الباحث أحمد جزولي، الخبير في الحكامة والسياسات العمومية، أن دور البرلمان في التجارب الديمقراطية المتقدمة، هو أن يقوم على السلطة الكاملة للمؤسسة التشريعية القائمة على الاستقلال المطلق عن السلطة التنفيذية، والتوازن التام معها من حيث القدرات المؤسساتية، والحق فيأكمل القراءة »
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