أسواق
اخضرار المراعي بجهة فاس
أنعشت الأمطار الأخيرة آمال الفلاحين بجهة فاس في توفير الكلأ لماشيتهم، وإنعاش الفرشة المائية دون زراعات لن يكون إنتاجهم منها في مستوى تطلعاتهم لتأخر التساقطات المطرية وعدم انتظامها، اللهم بالنسبة إلى ضيعات فلاحية نموذجية وأراض مسقية لم تتأثر كثيرا. ولعل أكبر مستفيد من هذه التساقطات سيما في فبراير ومارس، الفرشةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا