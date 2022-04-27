الرياضة
الرجاء يداوي جراحه
غضب على اللاعبين والإدارة واشتباكات بالمدرجات رغم الفوز على وجدة داوى الرجاء جراحه، على حساب مولودية وجدة، بفوزه عليه بهدفين لصفر، لحساب الجولة 21 من البطولة الوطنية، بعد الإقصاء من عصبة أبطال إفريقيا، أمام الأهلي المصري. وقام المدرب رشيد الطاوسي بتغييرات في التشكيلة، إذ أشرك عبد الله فرح وزكرياء الهبطيأكمل القراءة »
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