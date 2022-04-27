الرياضة
الزمامرة يحيل نزاع شيبا على “فيفا”
اعتبر أن مستحقات المدرب لا تتعدى 44 مليونا قرر المكتب المسير لنهضة الزمامرة اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، للطعن في الحكم الصادر ضده عن غرفة التحكيم الرياضي بالجامعة لفائدة مدربه السابق سعيد شيبا. وقال مصدر من الفريق الدكالي إن الحكم مبالغ فيه بشكل كبير، وكشف أن مجموع مستحقاتأكمل القراءة »
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