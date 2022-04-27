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الصباح الفني

القصري‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬الفطر

منذ 5 دقائق
سيحيي‭ ‬الفنان‭ ‬حميد‭ ‬القصري‭ ‬حفلا‭ ‬فنيا‭ ‬يوم‭ ‬ثاني‭ ‬أيام‭ ‬عيد‭ ‬الفطر‭ ‬بقاعة‭ ‬سينما‭ ‬هوليود‭ ‬بسلا،‭ ‬إذ‭ ‬يضرب‭ ‬موعدا‭ ‬لجمهوره‭ ‬لمتابعة‭ ‬فقراته‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بباقة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬أغانيه‭ ‬في‭ ‬فن‭ “‬كناوة‭”.‬ وسيتخلل‭ ‬الحفل‭ ‬الفني،‭ ‬الذي‭ ‬يحمل‭ ‬عنوان‭ “‬احتفالية‭ ‬نجوم‭ ‬الفنون‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬العيد‭” ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الفقرات‭ ‬الغنائية‭ ‬بألوان‭ ‬موسيقية‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬توقيع‭أكمل القراءة »


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