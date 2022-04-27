الصباح الفني
القصري في حفل عيد الفطر
سيحيي الفنان حميد القصري حفلا فنيا يوم ثاني أيام عيد الفطر بقاعة سينما هوليود بسلا، إذ يضرب موعدا لجمهوره لمتابعة فقراته والاستمتاع بباقة من أشهر أغانيه في فن “كناوة”. وسيتخلل الحفل الفني، الذي يحمل عنوان “احتفالية نجوم الفنون في رحاب العيد” مجموعة من الفقرات الغنائية بألوان موسيقية متنوعة من توقيعأكمل القراءة »
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